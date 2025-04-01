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Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri 182 kilogram uyuşturucuya el koydu

01.04.2025 13:32
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda yaklaşık 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri 182 kilogram uyuşturucuya el koydu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda 39 kilogram sentetik esrar, 22 kilo esrar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 14 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmaların Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü açıklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı uyuşturucu
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