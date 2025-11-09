HABER

Ticari araçtan bin 567 adet uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı

Ankara’da sabit yol uygulamasında polisten kaçan ticari araç yakalandı, araçta bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Ticari araçtan bin 567 adet uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince gerçekleştirilen sabit yol uygulamasında, dur ihtarına uymayarak kaçan bir ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta bulunan şüpheliler B.Y.Y., K.C.Y., E.D. ve E.N.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ve K.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

