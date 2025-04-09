TİKA, Sudan'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı

Port Sudan şehrindeki Limanlar Hastanesi'nde yapılan açılış törenine, Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan İbrahim, Türk hükümeti ve halkının Sudan'a yaptığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında sağlık sektöründeki ortak işbirliğinin, eğitim ve tedavi protokolleri de dahil olmak üzere çok sayıda projenin hayata geçirilmesine katkı sağladığını belirten İbrahim, Sevakin Hastanesi'nin rehabilitasyonu ve ülke genelinde Türk hastaneleri kurulması konusunda Türkiye'nin desteğinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ise AA muhabirine, Türkiye'nin Sudan ile farklı alanlarda olan işbirlikleri arasında sağlık alanının önemli bir yeri olduğunu ve hem savaş öncesi hem de sonrasında Sudan'ın farklı eyaletlerinde TİKA tarafından yapılan hastanelerin Sudanlılar tarafından bilindiğini ifade etti.

Bu dönemde de sağlık alanına özel bir önem verdiklerinin altını çizen Yıldız, Port Sudan şehrinin ülkenin geçici idari merkezi olduğunu ve birçok yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Limanlar Hastanesi'nin önemli bir yoğunluğa sahip olduğunu ve çok ihtiyaç olan yenidoğan kliniği ile yoğun bakım ünitesini temin ettiklerini anlattı.

Yıldız, böylelikle hem yenidoğan bölümünü yenilediklerini hem de kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Her Sudanlı gibi de başkent Hartum'a dönüşü büyük bir iştiyak ile beklediklerini kaydeden Büyükelçi Yıldız, orada da sağlık alanında yapılacak projelerin öncelikli olacağını aktardı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır