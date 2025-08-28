TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"

TikTok'ta canlı yayın açan 'Zifirianka' isimli bir kullanıcı, sözde cin çıkartma seansı yaptığını iddia ederek çığlıklar atan bir kadının görüntülerini yayınladı.

"ONU BAYILTIYORUM"

Görüntülerde acı çektiği görülen kadının çığlık çığlığa bağırdı anlar yer aldı. Dini duyguları da istismar eden TikTok şarlatanı, kadının karnının şiştiğini iddia etti. Garip yöntemleriyle kadının çığlık çığlığa bağırmasına yol açan şahıs, daha sonra ise "Buradan sonrasını durduruyorum çünkü onu bayıltıyorum" dedi. Canlı yayına katılan başka bir kişinin ise "Karnında sanki çocuk var" gibi garip yorumu da dikkat çekti.