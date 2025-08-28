HABER

TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"

Sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın açan bir kişi, sözde cin çıkarma seansı yaptı. Mynet Whatsapp İhbar Hattı'na gelen görüntülerde, yatan bir kadından cin çıkardığını iddia eden TikTok şarlatanı, videonun ilerleyen saniyelerinde ise kadını bayıltacağını söyledi.

TikTok'ta canlı yayın açan 'Zifirianka' isimli bir kullanıcı, sözde cin çıkartma seansı yaptığını iddia ederek çığlıklar atan bir kadının görüntülerini yayınladı.

"ONU BAYILTIYORUM"

Görüntülerde acı çektiği görülen kadının çığlık çığlığa bağırdı anlar yer aldı. Dini duyguları da istismar eden TikTok şarlatanı, kadının karnının şiştiğini iddia etti. Garip yöntemleriyle kadının çığlık çığlığa bağırmasına yol açan şahıs, daha sonra ise "Buradan sonrasını durduruyorum çünkü onu bayıltıyorum" dedi. Canlı yayına katılan başka bir kişinin ise "Karnında sanki çocuk var" gibi garip yorumu da dikkat çekti.

