TikTok’ta “sizinle paylaştı” ne demek? “Sizinle paylaştı” ne anlama gelir?

TikTok sosyal medya uygulaması birçok uygulama gibi algoritma mantığı ile çalışmaktadır. Uygulama tarafından bu algoritma sayesinde kullanıcıların karşılarına çeşitli hesap önerileri, daha önce izledikleri videolara benzer videolar çıkabilmektedir. TikTok sosyal medya platformu üzerinden bazı dönemler “TikTok sizinle paylaştı” biçiminde bir bildirim de alınabilmektedir. Bu noktada kullanıcıların aklına bu bildirimle neden karşılaştıkları konusu gelebilmektedir.

TikTok’ta “sizinle paylaştı” ne demek?

TikTok sosyal medya uygulamasında kullanıcılara giden birçok farklı bildirim ya da uyarı bulunmaktadır. Uygulama üzerinden gelen bildirimleri kaçırmamak için öncesinde bu özelliğin aktif edilmesi gerekmektedir. Eğer uygulama bildirimleri kapalı ise hiçbir şekilde kullandığınız cihazınıza uyarı gelmemektedir.

TikTok, uygulamayı kullanan kişilere dikkat çekici ve etkileyici içerikler sunabilmek için algoritmadan yararlanmaktadır. Algoritma sayesinde uygulamayı kullanan kişilerin hangi hesapları takip ettikleri, ne tür içerikleri beğendikleri gibi bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Algoritmanın ortaya çıkardığı bilgiler sayesinde uygulama kullanıcılarına çeşitli bildirimler gönderir. Bu bildirimlerden biri de “TikTok sizinle paylaştı” bildirimidir. Uygulama için kullanıcıların neleri daha çok beğendiği ve izlediği oldukça önemli bir konudur.

TikTok’ta “sizinle paylaştı” ne anlama gelir?

TikTok uygulaması tarafından kullanılan algoritma devamlı olarak kendini güncellemekte ve kullanıcılarla alakalı daha çok veri elde edebilmektedir. Bu algoritma mantığı ile birlikte uygulama kullanıcıların hangi videoları en fazla izlediğini, hangi hesapları takip ettiğini ve hangi gönderilere daha çok beğeni yaptığı gibi bilgilere erişebilir. Bu bilgiler analiz ederek, uygulamayı kullananların karşısına benzer öneriler getirilir. Kullanıcılara sunulan bu özel içerikler, “TikTok sizinle paylaştı” bildirimiyle gelmektedir.

Bu bildirimi alan kişilerin karşılarına daha önceden izledikleri videolara, beğendikleri gönderilere veya yorum yaptıkları içeriklere benzer öneriler çıkmaktadır. Bu şekilde uygulamayı kullanan kişilerin zevklerine uygun içerikler sunulur ve kişiler bu içerikleri izleme fırsatını yakalayabilir. Ayrıca paylaşılan videolara benzer içeriklerde algoritma sayesinde bildirim olarak uygulama üzerinden kişilere gönderilebilir.