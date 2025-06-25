HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

TikTok’taki A4 Challenge nedir? A4 Challenge tehlikeli mi, neden tehlikeli?

Gitgide artan ve yaygınlaşan sosyal medya platformlarından biri de dünya genelinde birçok kullanıcısı bulunan TikTok platformudur. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülmüş olan bu sosyal medya uygulaması Asya’da kısa video alanında lider olup kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmış olan bir uygulamadır.

TikTok’taki A4 Challenge nedir? A4 Challenge tehlikeli mi, neden tehlikeli?
Ferhan Petek

Birçok sosyal medya platformunda zaman zaman öne çıkan çeşitli challenge'lar vardır. Türkçe karşılığı meydan okuma olan bu challenge'lar genel olarak eğlence amaçlı yapılsa da bazıları tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. TikTok bu challenge'ların en çok uygulandığı sosyal medya platformlarından biri olarak kabul edilmektedir. Her yaştan TikTok kullanıcısı bu challenge'ları akım adı altında denemekte ve akımlar giderek daha da yaygın hale gelmektedir.

A4 Challenge nedir?

Özellikle genç bireyler arasında kullanıcı sayısı gitgide artan TikTok uygulaması başta gelmek üzere dönem dönem moda haline gelen akımlardan biri de A4 Challenge adı verilen meydan okumadır. A4 Challenge ağırlıklı olarak 10 ve 14 yaşları arasında olan gençlerin uyguladığı uzun vadeli bir meydan okuma akımıdır.

Akımın kurallarına göre bu yaş aralığında bulunan özellikle kız çocukları aynada A4 kağıdı ile poz vermekte ve bedenlerinin dikey duran bir A4 kağıdı içinde kalacak kadar zayıf olduğunu göstererek akıma katılmaktadırlar. Uzun vadeli olan bu akıma göre amaç dikey A4 kağıdı içine girecek kadar zayıf olmak zayıfladıkça da beğeni almaktır.

A4 Challenge tehlikeli mi? A4 Challenge neden tehlikeli?

A4 Challenge akımı son zamanlarda sosyal medya platformu olan TikTok uygulamasında çok moda haline gelmiştir. Ancak uzmanlar bu akımın ölümcül derecede tehlikeli olduğunu ifade etmektedirler. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak zararlı olan bu akımın sonuçları genç bireylerin hatta çocukların ölümlerine kadar varabilmektedir.

Uzmanlar ölüm akımı olarak isimlendirdikleri bu akımın özellikle ruh sağlığı bozuk olan ve ailelerinden yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen çocuklar tarafından çok tercih edildiğini söylemektedirler. Çocukların kabul görme ve beğeni alma ihtiyacının bir sonucu olan bu durum akıma uyabilmek için yanlış beslenme ve bunun sonucunda sağlıksız olarak zayıflama ile sonuçlanmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hepsi yakalandı! Türkiye'ye getirildilerHepsi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Film gibi operasyon: Yaralı halde 6 saat direndi! Film gibi operasyon: Yaralı halde 6 saat direndi!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Trump'ı kızdıran rapor! Hem ABD hem İsrail istihbaratı paylaştı: Nükleer tesisler imha edilmedi

Trump'ı kızdıran rapor! Hem ABD hem İsrail istihbaratı paylaştı: Nükleer tesisler imha edilmedi

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı

Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Lahey'de görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Lahey'de görüşme yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.