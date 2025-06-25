TikTok’taki A4 Challenge nedir? A4 Challenge tehlikeli mi, neden tehlikeli?

Birçok sosyal medya platformunda zaman zaman öne çıkan çeşitli challenge'lar vardır. Türkçe karşılığı meydan okuma olan bu challenge'lar genel olarak eğlence amaçlı yapılsa da bazıları tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. TikTok bu challenge'ların en çok uygulandığı sosyal medya platformlarından biri olarak kabul edilmektedir. Her yaştan TikTok kullanıcısı bu challenge'ları akım adı altında denemekte ve akımlar giderek daha da yaygın hale gelmektedir.

A4 Challenge nedir?

Özellikle genç bireyler arasında kullanıcı sayısı gitgide artan TikTok uygulaması başta gelmek üzere dönem dönem moda haline gelen akımlardan biri de A4 Challenge adı verilen meydan okumadır. A4 Challenge ağırlıklı olarak 10 ve 14 yaşları arasında olan gençlerin uyguladığı uzun vadeli bir meydan okuma akımıdır.

Akımın kurallarına göre bu yaş aralığında bulunan özellikle kız çocukları aynada A4 kağıdı ile poz vermekte ve bedenlerinin dikey duran bir A4 kağıdı içinde kalacak kadar zayıf olduğunu göstererek akıma katılmaktadırlar. Uzun vadeli olan bu akıma göre amaç dikey A4 kağıdı içine girecek kadar zayıf olmak zayıfladıkça da beğeni almaktır.

A4 Challenge tehlikeli mi? A4 Challenge neden tehlikeli?

A4 Challenge akımı son zamanlarda sosyal medya platformu olan TikTok uygulamasında çok moda haline gelmiştir. Ancak uzmanlar bu akımın ölümcül derecede tehlikeli olduğunu ifade etmektedirler. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak zararlı olan bu akımın sonuçları genç bireylerin hatta çocukların ölümlerine kadar varabilmektedir.

Uzmanlar ölüm akımı olarak isimlendirdikleri bu akımın özellikle ruh sağlığı bozuk olan ve ailelerinden yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen çocuklar tarafından çok tercih edildiğini söylemektedirler. Çocukların kabul görme ve beğeni alma ihtiyacının bir sonucu olan bu durum akıma uyabilmek için yanlış beslenme ve bunun sonucunda sağlıksız olarak zayıflama ile sonuçlanmaktadır.