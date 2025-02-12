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Timur Cihantimur'un iade kararı sonrası Aci ailesinden ilk açıklama: Tıpış Tıpış gelecekler, havalimanında karşılayacağım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 09:33
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Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un dün Türkiye'ye teslim edileceği haberi geldi. Acılarını azaltmasa da Aci ailesi bu durumu 'yüreğimize su serpildi' sözleriyle karşıladı. Baba Aci ilk açıklamasında 'Onları havaalanında karşılayacağım' derken Eylem Tok ile karşılaştığında soracağı soruyu söyledi.

Timur Cihantimur'un iade kararı sonrası Aci ailesinden ilk açıklama: Tıpış Tıpış gelecekler, havalimanında karşılayacağım

ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un iadesine karar verdi. Kararın ardından Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Kelepçeli gelmeyin dedim kelepçeyi tercih ettiler. Şimdi tıpış tıpış gelecekler. Havaalanında karşılayacağım" dedi.

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TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından önce Mısır'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iadelerine karar verildiğini açıkladı.

"BU HALA BAŞLANGIÇ"

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci anne ve oğlunun Türkiye'ye iadesine ilişkin, "Davama inanmıştım. Bu inancımın sonucu mücadele ettim, çaba gösterdim, uyumadım, uykusuz kaldım. Davam için ne gerekiyorsa yaptım. Bu hala başlangıç. Ben sürekli Eylem Tok eli kelepçeli gelme dedim ama o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti. Paşa gönlü bilir. Onlar zannetti ki kaçarım ABD'ye param var, izimi kaybettiririm. Vicdanı içeriden kemiriyor ve kemirmeye devam ediyor.

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"HAVALİMANINDA KARŞILAYACAĞIM"

Pırıl pırıl çocuk yetiştiriyor, şimdi tıpış tıpış Türk adaletine teslim edecek. Beni köyde oturan, yalnız, gariban zamanla unutacak biri sandılar. Tam 1 yıl oldu. Ne oldu? Adalet Bakanlığı aradı, Türkiye’ye iade edileceklerini söyledi. Önümüzde 1-2 ay daha var. Dört gözle bekliyor olacağım, havalimanında karşılayacağım. Yüreğimize su serpildi.

"DİRİ DİRİ KENDİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ"

Hani insan düşer, yorulur bir enerjiye ihtiyacı olur ya, işte bu benim enerjim. Tam yere düşerken kalktım ayağa, mücadeleye dimdik devam ediyorum. Sizler, devletimiz, siyasiler ve Adalet Bakanımız sayesinde mücadeleye devam ediyorum. Yalnız değilim, rüzgar önümden değil arkamdan esti. Onların yaptığı yanına kâr kalmadı, kalmayacak. İnşallah Türk Adaleti örnek bir karar verir. Böyle insanlar vurup kaza yapıp kaçmazlar, kaçamazlar. Ben bu yaşta evlat kaybetmeyi hayal etmedim ama onlar da 17 yaşındaki çocuk 1 sene ABD gibi yerde hapiste kalacak diye hayal etmediler. İlahi adalet budur. Sen birine vurup öldürürsün ama o insanın da annesi, babası, evladı var. Annelik içgüdüsü yaparsın ama arabaya bindirip çocuğunu bizim çocuklarımıza da annelik yapsaydın ne olurdu? Ne kaybederdin? Bana göre diri diri kendi çocuğunu öldürdü.

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"EN YÜKSEK CEZA İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Bu olaya gelince yüreğimize su serpildi ama yaramız iyileşti mi? Hayır. Bu kolay bir şey değil. 1 yıl geçmesine rağmen aynı noktadayız, aynı durumdayız. Hak yerini, adalet yerini bulana kadar değişen bir şey olmayacak. Çalışacağım, çabalayacağım bunların yüreğime su serpilinceye kadar en yüksek cezaları almaları için uğraşacağım."

"GÖRDÜĞÜM ZAMAN BUNU KENDİSİNE SORACAĞIM"

"Yalnız değilim acımı acısı yapan binlerce yürek var. Eylem Tok'u da katil çocuğunu da hep böyle basın aracılığıyla gördük. Bir insan böyle bir kötülüğü evladına nasıl yapar? Bu nasıl bir anne ki hem benim evladıma hem kendi evladına kötülük yapıyor? Gördüğüm zaman bunu kendisine soracağım. Böyle mi annelik oluyor? Her suçlu annesi tarafından kaçırılıyor mu? Bu mu gerekiyor? Neden kaçtı bunu kendisine sormam lazım? Burada Eylem Tok'un akrabaları yok mu? Eşinden ayrılmış doktor bozuntusu aramıyor beni ama aileden de kimse aramıyor.

"HALA PARASINDAN BAHSEDİYOR"

Bizim buna ihtiyacımız yok ama devlet devletten özür diliyor. Ne oldu paraları vardı? Milyon dolarlar harcayıp oradan oraya kaçtılar. Ellerine ne geçti sıfır. 8 aydır hapisteler. Bakan Bey ile görüştüm 2 ay daha sürecek, 10 aydır ABD gibi yerde hapisteler. Size dünyayı dar edeceğim, Fizan'a da gitseniz arkanızdan geleceğim dedim. Benim pasif sandılar. Buradan doktor beye de sesleniyorum, beni pasif sanma doktor bey. Benim senin kadar param yok ama acımı acısı sayan binlerce insan var. Ben yüzüne karşı da "Sen yanlış yapmışsın doktor bey" dedim. Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul'u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim." diye konuştu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
abd kaza Eylem Tok Timur Cihantimur
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