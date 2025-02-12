Timur Cihantimur ve Eylem Tok'a iade kararıyla ilgili Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayında gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

TİMUR CİHANTİMUR VE EYLEM TOK'UN İADESİ

"İlgililer itiraz edebilir, karar kesinleştiğinde iadeler gerçekleşebilir.

CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA

Kurultay sonrası bir takım iddialar ortaya atıldı. Bunları ortaya atan da CHP'lilerdi. Bursa Başsavacılığın'a böyle bir başvuru geliyor o da Ankara Başsavcılığı'na dosyayı gönderdi. Ocak ayında başlatılan bir soruşturma bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun televizyon programındaki ifadeler sonrası da bu konu gündeme gelmiş oldu. Burada bir çok partili de bu şaibe söylentilerini dile getirdiler. Şu an soruşturma aşamasında olan bir olay.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifadesinin başvurulması için bir tebligat çıkarıldı. Avukatlarının vereceği bir dilekçe söz konusu, açıklamamız budur diye. İfadeye gelip gelmeyeceği Başsavcılığın vereceği bir karardır."

CHP KURULTAYI İPTAL EDİLİR Mİ?

"Şaibe tespit edilirse ne olacak? Kurultay iptal mi olacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç, şunları söyledi;

"Siyaset Partiler Kanunu'nda hile karıştıranlar için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğu yazıyor. Tabi kongre iptali gerekir mi bunun için ayrı bir yargılama gerekir."