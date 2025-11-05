Tır devrildi, saçılan hayvan yemi yolu kapattı

Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Furkan A. idaresindeki 55 BK 143 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan hayvan yemi yola saçılırken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAÇILAN HAYVAN YEMİ SEBEBİYLE YOL KAPANDI

Kazada yola saçılan hayvan yemi sebebiyle Samsun istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır