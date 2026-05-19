Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B. İdaresindeki tır ile sürücüsü öğrenilemeyen üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan A.K., Y.K., O.K. ve Şefika Küçük (54) yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken Şefika Küçük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır