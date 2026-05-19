HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tır ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Alay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B. İdaresindeki tır ile sürücüsü öğrenilemeyen üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan A.K., Y.K., O.K. ve Şefika Küçük (54) yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Soma Devlet Hastanesine kaldırılırken Şefika Küçük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır ile elektrikli motor çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adilcevaz’da otomobil uçuruma uçtuAdilcevaz’da otomobil uçuruma uçtu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.