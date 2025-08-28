Tır, jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR’da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
