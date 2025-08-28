HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tır, jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR’da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Tır, jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Ufuk Dağ

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü şehirde 'çirkin bina' krizi!Dünyaca ünlü şehirde 'çirkin bina' krizi!
Jimnastikçileri aratmadı! O anlar izleyenlere "vay be" dedirttiJimnastikçileri aratmadı! O anlar izleyenlere "vay be" dedirtti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kafede kanlı infaz: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Kan donduran anlar kamerada

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor

Rus yüzücünün ardından bir kayıp daha! Belaruslu Başkan İstanbul'da sırra kadem bastı: Kameralar tek tek inceleniyor

Cinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandı

Cinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandı

Zelenskiy: "Müzakere yerine balistik silahları tercih ediyorlar"

Zelenskiy: "Müzakere yerine balistik silahları tercih ediyorlar"

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran detay!

Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili kan donduran detay!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.