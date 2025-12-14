Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kazada yaralanan ve sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

