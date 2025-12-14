HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı.

Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kazada yaralanan ve sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı 1

Sağlık ekipleri tarafından tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır kontrolden çıktı: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"
Elektrik kaçağı şemsiyeyi yaktıElektrik kaçağı şemsiyeyi yaktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.