Tır otomobile çarptı: 1 ölü

Konya’nın Ilgın ilçesinde tırın çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçe merkezi Konya Afyonkarahisar kara yolu üst geçidi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 42 S 9466 plakalı tır, Pervil Ulu yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil tırın önünde sürüklenirken, hurdaya dönen aracın sürücüsü Pervil Ulu hayatını kaybetti. Kazada tırın otomobili sürüklediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
