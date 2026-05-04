Tıra çarpan hafif ticari araç hurda yığınına döndü: 2 yaralı

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. Y. (27) idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikametteki A.E. K. (40) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.K. (33) yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



