Tırda çıkan yangını söndürmek için elleriyle kar attılar

Sivas’ta bir tırın yakıt deposunda başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale etmek isteyen vatandaşlar, elleriyle kar atarak söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırdan alevler yükselmeye başladı. Tırın yakıt deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Tırı yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmek isteyen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardım etmek istedi. Alevlerin büyüyerek tırı kaplamasını engellemek isteyen vatandaşlar, elleriyle kar atarak söndürmeye çalıştı. Vatandaşların çabası, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas
