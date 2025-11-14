HABER

Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde yaya olarak ilerleyen 86 yaşındaki Emin Cankurt, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmek isteyen H.D. yönetimindeki tırın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Cankurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Osmaniye yolunda trafik kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanırken, sürücü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyorKaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

