TIR'ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan TIR’ın şoförü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR'ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 47 NL 381 plakalı TIR, demir bariyerlere çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Zarar gören TIR, vinç ve çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR’ın bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada 1TIR ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada 2

TIR ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada 3TIR ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada 4TIR ın bariyerlere çarptığı kaza kamerada 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

