Tofaş otomobil jandarma aracına çarptı: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Tofaş otomobilin yol kenarında park halindeki jandarma aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ile Alaplı arasındaki Ölüce mevkiinde yaşandı. Akçakoca’dan Alaplı yönüne giden 67 ZF 676 plakalı Tofaş marka otomobil, denetim için yol kenarında duran jandarma aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenip takla attı.

YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.R.Ç.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ereğli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akçakoca-Alaplı yolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

20 Ağustos 2025
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Zonguldak jandarma kaza
