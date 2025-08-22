Togg paylaştı! Yeni model yolda, işte ilk görüntüsü...

Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg'un yeni sedan modeli T10F, yakında vatandaşların beğenisine sunulup yollara çıkacak.

"HER AŞAMADAN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Büyük güne adım adım yaklaşılırken T10F’in detaylı tanıtım videosu yayınlandı. Togg'un resmi X hesabından paylaşılan videoda, "Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.

Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadeleri yer aldı.

#Togg #T10F #BirOtomobildenFazlası pic.twitter.com/tyL78kSheL — Togg (@Togg2022) August 22, 2025

EYLÜL AYINDA SİPARİŞE AÇILACAK

Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN DENEME SÜRÜŞÜ YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayında aracın test sürüşünü gerçekleştirmiş ve "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik." demişti.