Tokat Belediyesi’nden temizlikte dev adım

Tokat Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve şehir genelinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla araç filosuna kattığı jet yıkama aracıyla çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araç, yüksek basınçlı su sistemi sayesinde kamusal alanlarda derinlemesine temizlik imkânı sunarak özellikle yoğun kullanılan bölgelerde etkinliği artırmayı hedefliyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erenler Şehitliği’nde yürütülen temizlik ve ot ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek jet yıkama aracının sahadaki performansını değerlendirdi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yazıcıoğlu, temizlik hizmetlerinin şehir genelinde daha sistemli ve hızlı yürütülmesi adına teknolojik yatırımların önemine dikkat çekti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, temizlik hizmetlerinin belediyecilik anlayışında temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Temizlik, bir şehrin aynasıdır. Tokat’ımızın her noktasında daha sağlıklı ve hijyenik bir çevre oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni jet yıkama aracımız sayesinde kaldırımlardan meydanlara, parklardan şehitliklere kadar geniş bir alanda daha etkili temizlik yapabileceğiz" dedi.

Erenler Şehitliği gibi manevi değeri yüksek alanlarda yürütülen çalışmaların ayrı bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Şehitlerimizin aziz hatırasına yakışır bir çevre oluşturmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu kapsamda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Modern ekipmanların hizmet kalitesini doğrudan artırdığını belirten Yazıcıoğlu, jet yıkama aracının yüksek basınçlı sistemi sayesinde yüzeylerde biriken kir, toz ve zararlı unsurların kısa sürede temizlendiğini, böylece şehir genelinde periyodik temizlik çalışmalarının daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tokat Belediyesi’nin "Üretken Belediyecilik" vizyonu doğrultusunda araç filosunu güçlendirmeye ve teknolojiyi hizmetlere entegre etmeye devam edeceğini belirten Yazıcıoğlu; daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir şehir için çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

