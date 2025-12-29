HABER

Tokat-Ordu sınırında donan mendereslerde kano yaptılar

Tokat'ta hava sıcaklığının 10 dereceye düştüğü Perşembe Yaylası'na çıkan doğaseverler kano yaptı.

Tokat-Ordu sınırında donan mendereslerde kano yaptılar

Tokat ile Ordu sınırları arasında yer alan Perşembe Yaylası'ndaki menderesler, dondurucu soğuğa rağmen doğa ve spor tutkunlarını ağırladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü yaylada, Tokat ve Ordu'dan giden doğaseverler kano sporu yaptı. Buzla kaplanan kıvrımlı mendereslerde kanolarıyla ilerleyen sporcular, zaman zaman kürekleriyle buzları kırarak yol aldı. Zorlu şartlara rağmen eşsiz doğa manzarası eşliğinde yapılan kano etkinliği, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

"SIFIRIN ALTINDA 10 DERECEDE KANO KEYFİ"

Soğuk havaya aldırış etmeden doğayla iç içe spor yapmanın keyfini yaşadıklarını belirten Nazif Karakoç; "Bugün karlı bir kış gününde Tokat ile Ordu il sınırlarını birbirine ayıran muhteşem menderesleriyle ünlü Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında Ordu kano ailesiyle beraber bir etkinlikteyiz. Kar yağışı deva ediyor. Karlı bir günde mendereslerde kano yapacağız. Sıfırın altında 10 derecede Perşembe Yaylası'nda kano etkinliğimiz devem ediyor. Şu anda arkadaşlar buzları kırarak yollarına devem etmeye çalışıyorlar" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

