Tokat'ta aile vahşeti! Polise itiraf etti: Babamı öldürüp havuz deposuna gömdüm

Bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.

BABASINI ÖLDÜRÜP, HAVUZUN DEPOSUNA GÖMMÜŞ

Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CESEDE ULAŞILDI

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C.'nin cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır