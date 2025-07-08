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Tokat’ta ailesiyle gezmeye giden bir kişi kanyona düşerek hayatını kaybetti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kanyonda dengesini kaybederek suya düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ta ailesiyle gezmeye giden bir kişi kanyona düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre, doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte Zinav Kanyonu’na giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KANYONDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Tokat kanyon
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