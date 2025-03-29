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  4. Tokat'ta köyde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta köyde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

29.03.2025 19:08
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Tokat'ta köyde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır zarar gördü. Tokat Valisi Abdullah Köklü de yangın yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Tokat'ta köyde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Merkeze bağlı Akın köyünde Ahmet Çelik'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki ev ve ahırlara sıçradı.

Yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Çamlıbel, Tokat, Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırlardaki hayvanlar köylüler tarafından dışarı çıkarıldı.

AA-20250329-37482630-37482627-TOKATTA_KOYDE_CIKAN_YANGINDA_2_EV_VE_2_AHIR_KULLANILAMAZ_HALE_GELDI

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yangın yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Köklü, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.00 sularında Akın köyümüzde yangın çıktı. Yangının sebebi arkadaşlarımızın çalışması sonucunda ortaya çıkacak. Bütün belediyelerimiz, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri araçlarıyla sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Herhangi bir can kaybı yok." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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