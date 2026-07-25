HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tokat'ta kuvvetli yağış ve fırtına! Hayat olumsuz etkilendi

Tokat'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç kökünden sökülerek yollara ve ekili alanlara devrildi.

Tokat'ta kuvvetli yağış ve fırtına! Hayat olumsuz etkilendi

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç kökünden sökülerek yollara ve ekili alanlara devrildi.

EVLERİN ÇATISI UÇTU

Artova ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle iki evin çatısı uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle Yeşilyurt ilçe girişinde trafikte aksama yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürüttü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıDiyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındıMuğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Dev banka el değiştiriyor

Dev banka el değiştiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.