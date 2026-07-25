Tokat'ta kuvvetli yağış ve fırtına! Hayat olumsuz etkilendi

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, bir süre sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su ile doldu, araçlar güçlükle ilerledi, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Yeşilyurt ilçesinde de aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç kökünden sökülerek yollara ve ekili alanlara devrildi.

EVLERİN ÇATISI UÇTU

Artova ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle iki evin çatısı uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle Yeşilyurt ilçe girişinde trafikte aksama yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır