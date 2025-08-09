HABER

Tokat’ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Tokat’ta bir otomobil, iki kişinin bindiği motosiklete çarptı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Albay idaresindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı Porsche marka otomobilin çarpması sonucu savruldu.

HASTANEDEKİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcu Muazzez Albay (56) yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
