Tokat'ta salep üretimi başladı

Tokat’ta bir çiftçi, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı izinle salep üretimine başladı.
Merkeze bağlı Çerçi Köyü’nde üretici Remzi Yılmaz, 24 metrekarelik alanda salep dikimi gerçekleştirdi.
Salep bitkisi, doğadan kontrolsüz toplandığı için koruma altında. İzinsiz sökülmesi yasaklanan bu bitki, teknik personelin gözetiminde toprakla buluştu.
Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, alternatif ürün üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.
Bu çalışmalar, üreticileri desteklemek amacı taşıyor. Kontrollü üretim ile doğanın korunması hedefleniyor.
Aynı zamanda üreticilerin yeni gelir kaynaklarına yönlendirilmesi planlanıyor.
