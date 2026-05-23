Tokat'ta taşkında mahsur kalan araç son anda kurtarıldı

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle, kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesi hızla yükseldi. Merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine Tokat İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

TAŞKIN SONRASI OTOMOBİL SON ANDA KURTARILDI

Yoğun yağış nedeniyle bir evin çevresinde su seviyesinin hızla yükseldiği ve park halindeki bir aracın sular altında kalma riski bulunduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle otomobil güvenli alana çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır