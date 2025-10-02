HABER

Tokat'ta uygulama noktasında kaçan göçmen konteyner altında yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan TIR şoförü ve tırla bulunan kaçan göçmen, ekiplerin titiz çalışması sonucu gizlendikleri konteynerin altında yakalandı.

Olay, D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri uygulama noktasında 14 ADB 313 plakalı TIR'a dur ihtarında bulundu. İddiaya göre sürücü M. İ. (65) ihtara uymayınca yaklaşık 300 metre ileride aracın önü kesilerek durduruldu. Bu sırada TIR'ın sağ ön kapısından inerek yaya olarak kaçan Afganistan uyruklu A.E. (20), arazide izini kaybettirmeye çalıştı.

KONTEYNERİN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri bölgede yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasının ardından konteynerin altına saklanmış halde yakalandı. TIR şoförü M. İ. gözaltına alınırken, yakalanan Afgan uyruklu A.E. ise karakoldaki işlemlerinin ardından Tokat'ta bulunan Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edilmek üzere gönderildi.

