HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat’ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat-Sivas kara yolunda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana geldi.

Tokat’ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat-Sivas kara yolunda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sivas yönüne seyreden S.B. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.Y. idaresindeki tırla çarpıştı.

Tokat’ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.