HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Tokat’ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, Sivas-Turhal kara yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü 1

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"
Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez cezaBakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez ceza

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.