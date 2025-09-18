HABER

Tomarza-Malatya bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor

Tomarza-Kayseri ana yolu üzerinde bulunan Malatya bağlantı yolunda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarının engellenmesi ve en az seviyeye indirilmesi amacıyla ekipler tarafından Malatya bağlantı yoluna alt geçit yapılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Yol yapım çalışmaları nedeniyle Tomarza-Kayseri ana yolunu kullanan araç sürücüleri ise Malatya yoluna çıkış istikametinin kapalı olması nedeniyle Kamber Kavşağı'ndan dönerek Kayseri istikametine devam edecek.

Tomarza-Malatya bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Kazaların engellenmesinin hedeflendiği Tomarza-Malatya bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor.

Tomarza-Kayseri ana yolu üzerinde bulunan Malatya bağlantı yolunda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarının engellenmesi ve en az seviyeye indirilmesi amacıyla ekipler tarafından Malatya bağlantı yoluna alt geçit yapılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Tomarza-Kayseri ana yolunu kullanan araç sürücüleri ise Malatya yoluna çıkış istikametinin kapalı olması nedeniyle Kamber Kavşağı’ndan dönerek Kayseri istikametine devam edecek.

