Toplam değeri 4 milyar 385 milyon TL! Sınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Sınır kapılarında yapılan operasyonlar kapsamında toplam değeri 4 milyar 385 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Melih Kadir Yılmaz

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından Gümrükler Muhafaza ekiplerince 3 farklı operasyon gerçekleştirildiğini paylaştı.

TOPLAM DEĞERİ 4 MİLYAR 385 MİLYON TL

Bakanlık, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı ve Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'naki operasyonlarda toplam 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

"1.3 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI"

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştiren incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bin 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda 23 kilogram metamfetamin olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

OPERASYONLARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek, terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir"

