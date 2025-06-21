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Toplantıdaki herkes şaşkına döndü! ABD’nin BM Daimi Temsilcisi İsrail'e 'terörist' dedi

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşması, dinleyiciler üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Konuşması esnasında, "İsrail hükümeti bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullanan Shea, daha sonra sözlerini düzeltti.

Toplantıdaki herkes şaşkına döndü! ABD’nin BM Daimi Temsilcisi İsrail'e 'terörist' dedi

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dorothy Shea BM Güvenlik Konseyi’nde İran aleyhine yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullandı.

KISA BİR DURAKLAMADAN SONRA SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran’ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti aynı zamanda tüm bölgeye kaos, terör ve acı yaymıştır" dedi.

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ABD’li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail abd terör örgütü
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