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Toprak yığının altında kalan genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu altında kalan 38 yaşındaki Halil Koyuncu hayatını kaybetti.

Toprak yığının altında kalan genç hayatını kaybetti

Olay, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y.(34) isimli şahsın arazisinde çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, incelemek amacıyla kepçeyle yığdığı kum ve toprak yığınının üstüne çıktı.

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O esnada toprağın kayması sonucu genç adam, yığınının altında kaldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altından kurtarılan Koyuncu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağğmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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