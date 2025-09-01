HABER

Trabzon 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Trabzon 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 28°C olacak. Bu sıcaklık, yazın son günlerini değerlendirmek isteyenler için idealdir.

2 Eylül Salı günü hava, çok bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. 3 Eylül Çarşamba günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık bu günde 25°C civarında olacak. 4 Eylül Perşembe günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 26°C civarında olacak. 5 Eylül Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında kalacak. 6 Eylül Cumartesi günü, şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Sıcaklık yine 27°C civarında olacak. 7 Eylül Pazar günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 27°C civarında kalacak.

Eylül ayı, Trabzon'da genellikle 18.5°C ortalama sıcaklıkla bilinir. Sıcaklıklar 16°C ile 21.1°C arasında değişir. Bu dönemde yüksek nem oranları da görülür. Yağış miktarı artar. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde, açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak iyi bir fikir olabilir. Sıcak günlerde bol su içmeyi ve güneşten korunmayı ihmal etmeyin.

