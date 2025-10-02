HABER

Trabzon 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 15°C civarında seyredecek.

Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:19, gün batımı ise 18:01 olarak bekleniyor.

3 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 18°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 27°C'ye kadar yükselecek. Gece ise 18°C civarında kalacak. 5 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 18°C olacak.

Bu hızlı hava değişimleri, dışarıda vakit geçirenler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Bugün yağmurlu hava nedeniyle su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gün boyunca sıcaklıklar artacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumak amacıyla kat kat giyinmek pratik olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için esneklik gerektiriyor. Güncel hava tahminlerini takip ederek planlarınızı düzenleyebilirsiniz. Olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

