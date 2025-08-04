Trabzon 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre yer yer sağanak yağışların beklendiği bir gün olacak. Gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 26°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü de zaman zaman bu tür yağışların görülmesi öngörülmekte.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde bol su içmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlardaki uçabilecek nesnelerden uzak durmak ve dikkatli olmak gerekmektedir.

Trabzon'un Ağustos ayı iklimi, ortalama 20.4°C sıcaklık ve %89 nem oranıyla karakterizedir. Bu dönemde yağış miktarı 163 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ise 15'tir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı ve yağışların devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.