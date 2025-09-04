HABER

Trabzon 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 22°C civarında olacak.

Trabzon 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Hissedilen sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %77, rüzgar hızı 22 km/saat ve güneybatı yönünden esmesi bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor.

5 Eylül Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklık yine 27°C olacak. 7 Eylül Pazar günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında olacak.

Trabzon'un Eylül ayındaki iklimi genellikle 18.5°C ortalama sıcaklık, %87 nem oranı ve 13 yağmurlu gün ile karakterizedir. Bu dönemde yağışlar sık görülür ve nem oranı yüksektir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 27°C civarında olduğu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Yağmurlu ve gök gürültülü günlerde açık alanlardan uzak durarak güvenli kapalı alanlarda bulunmak en doğru yaklaşımdır.

