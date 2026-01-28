HABER

İran Dışişleri Bakanlığı: "Tahran'ın önceliği ABD ile müzakere değil, ülkeyi savunmak "

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin, "Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için hazırlıklı olmak" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD-İran arasındaki gerilime değinen Garibabadi, şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadığını ancak mesajlaşmaların sürdüğünü söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ MÜZAKERE DEĞİL, ÜLKEYİ KORUMAK"

İran ve ABD’nin müzakere masasına otursa bile, bunun İran’ın muhtemel bir savaşa hazırlık düzeyini azaltacağı anlamına gelmeyeceğini belirten Garibabadi, ABD'nin sınırlı bir saldırısı düzenlemesi halinde buna uygun bir karşılık verileceğini vurguladı. Garibabadi, "Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için yüzde 200 hazırlıklı olmak" dedi.

28 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

