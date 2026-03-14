Sırbistan'dan İsrail kararı! "Bu böyle devam edecek"

Vucic, ülkesindeki Smederevska Palanka bölgesine yaptığı ziyarette, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sırbistan'ın, İsrail'in silah fabrikası" olduğu yönündeki haberlerle ilgili konuşan Vucic, hem İsrail hem de Araplarla dost olduklarını söyledi.

"BU BÖYLE DEVAM EDECEK"

Silah sattıklarını belirttiği İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Vucic, "Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek. Biz dijital bir ordu kuruyoruz. En modern orduya sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Sırbistan ordusunun modernizasyonu konusunda İsrail'den bazı sistemler satın alındığını dile getiren Vucic, bu sistemleri ilerleyen süreçte tanıtacaklarını dile getirdi.

Sırbistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını kaydeden Vucic, "Benim görevim ülkeyi korumak ve savunmasını güçlendirmek." dedi.
Kaynak: AA

