Son dakika | Gaziantep'te 4.6 büyülüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan duyuruda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin yaklaşık 7 km. derinliğinde meydana gelen sarsıntının saati 00:08 olarak aktarıldı.
AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
#DEPREM: Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2026
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