Son dakika | Gaziantep'te 4.6 büyülüğünde deprem meydana geldi

AFAD tarafından yapılan duyuruda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin yaklaşık 7 km. derinliğinde meydana gelen sarsıntının saati 00:08 olarak aktarıldı.

GAZİANTEP'TE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."