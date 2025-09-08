Trabzon 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 21°C olacak. Nem oranı %86 civarında bekleniyor. Rüzgar, batıdan saatte 3 km hızla esecek.

9 Eylül Salı günü, gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 25°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek.

10 Eylül Çarşamba günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar, güneydoğudan saatte 3 km hızla esecek.

11 Eylül Perşembe günü, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek.

12 Eylül Cuma günü, hava koşullarının sakinleşmesi ve çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek.

13 Eylül Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 26°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek.

14 Eylül Pazar günü, hava koşullarının bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek.

Bu süreçte, yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmesi önemlidir. Araç kullanırken hızın azaltılması gerekmektedir. Evlerde rutubet oluşumunu engellemek için havalandırmayı artırmak ve nemlendirici cihazlar kullanmak önerilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri faydalı olacaktır.