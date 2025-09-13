HABER

Trabzon 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Trabzon'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 25°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 24 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor.

14 Eylül Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden saatte 24 kilometre hızla esecek ve nem oranı %65 civarında kalacak. 15 Eylül Pazartesi günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 24°C ile 20°C arasında olacak. Rüzgar bu sefer kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 civarında tahmin ediliyor. 16 Eylül Salı günü de hafif yağmur sürecek. Sıcaklıklar 23°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %86 civarında olacak.

Trabzon'un Eylül ayındaki genel iklimi, ortalama yüksek sıcaklıkların 23.5°C, düşük sıcaklıkların ise 15°C civarında olduğunu gösteriyor. Yağış miktarı 0 mm ile 12 mm arasında değişiyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve nemli olmaktadir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Nemli havalarda uygun kıyafetler seçmeniz önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Sıcaklık 20°C ile 25°C arasında değiştiğinde, kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Böylece hava koşullarına göre rahatça giyinip çıkabilirsiniz.

