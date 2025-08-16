Trabzon 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

17 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 28°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 30°C'ye yükselebilir. 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak 19 ve 20 Ağustos'ta bulutluluk artışı ve hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları göz önüne alındığında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır.