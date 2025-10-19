HABER

Trabzon 19 Ekim Pazar hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Ekim 2025 Pazar günü, az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 11°C’de, akşam ise 6°C’ye düşecek. Rüzgar sabah 8 km/saat hızla esecek. Önümüzdeki günlerde bulutlu ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Nem oranı, özellikle akşam saatlerinde %93 seviyesine ulaşacak. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek, sağlığınızı korumak için önemli.

Trabzon'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık düşük seviyelerde kalacak. Gündüz sıcaklığın 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat hıza ulaşacak. Gündüz rüzgarın hızı 12 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km/saat, gece ise 9 km/saat civarında esecek. Nem oranı sabah %93 seviyesinde kalacak. Gündüz nem %70, akşam %93, gece ise %83 olacak.

Pazartesi günü hava bulutlu ve yağışlı bir atmosfer sergileyecek. Gündüz sıcaklığı 18°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığının 16°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 25 km/saat olacak. Nem oranı %77 düzeyine yükselecek.

Salı günü hava yağmur ve çisenti şeklinde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 13°C civarında olacak. Rüzgar hızı yine 25 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %77 seviyesini koruyacak.

Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C seviyesinde bekleniyor. Gece sıcaklık 14°C civarına düşecek. Rüzgar hızı 25 km/saat ölçülecek. Nem oranı %77 olarak öngörülüyor.

Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, Trabzon'daki hava sıcaklıkları 11°C ile 19°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağışlar artmakta. Nem oranı oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bu hava koşullarında su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi önemlidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler rahatsızlığı azaltacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Bol su içmek de sağlığınızı koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilir.

