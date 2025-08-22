Trabzon 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 29°C arasında değişecek. Cumartesi günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 23°C ile 30°C arasında bekleniyor. Pazar günü ise artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 24°C ile 29°C arasında seyredecek. Pazartesi günü, sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 22°C ile 26°C arasında olacak.

Ağustos ayı boyunca Trabzon'da ortalama sıcaklık 20.4°C. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymeniz rahatlık sağlayacaktır. Yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.