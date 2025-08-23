Trabzon 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 23°C ile 30°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

24 Ağustos Pazar günü, artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 23°C ile 29°C arasında olacağı öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise bulutlu hava koşullarıyla sıcaklıklar 23°C ile 26°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış ihtimali artacak. Özellikle Pazartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklığı 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu süreçte toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, bölgenin nemli ve yağışlı iklim özelliklerini göstermektedir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkıldığında, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içerek vücudun su dengesini sağlamak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde ise su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemleri alarak sağlığı korumak önemlidir.