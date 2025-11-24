HABER

Trabzon 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 14°C, gün içinde ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %76 olarak tahmin ediliyor. 25 Kasım'da hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte serin ve nemli hava etkili olacak. Sağlık sorunları olanların önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. Rüzgâr hızı saatte 29 km'ye kadar çıkabilir. Yollar kayganlaşabileceğinden, araç kullanırken dikkatli olmak önemli. Hava koşullarına önceden hazırlık yapmak öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir. Genel olarak hava sıcak ve bulutlu görünümde olacak. Nem oranı gün boyunca %76 düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı ise ortalama 29 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar Trabzon'un Karadeniz iklimine işaret ediyor. Serin ve nemli bir hava profili sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 25 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 18°C olması bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü ise sıcaklık 17°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının serin ve nemli geçmesi muhtemel. Özellikle 25 Kasım'da hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Bu durum, Trabzon'un sonbahar mevsiminde sıkça yaşanan yağışlı havayı yansıtıyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilip, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk bulundurmanız da önem taşır. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, sağlık sorunları olanların tedavi planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Rüzgar hızının artması, açık alanlarda yürüyüş yaparken dikkatli olunmasını gerektiriyor. Rüzgarın etkisiyle düşebilecek nesnelere karşı tedbirli olunması önemlidir.

Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekmektedir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ise güvenli sürüş açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde Trabzon'un tipik iklim koşullarına uygun olarak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Gerekli önlemleri almak, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecektir.

