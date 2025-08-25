Trabzon 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 23°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 25°C arasında seyredecek. Çarşamba günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 25°C arasında değişecek. Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 26°C arasında olacak.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak önemlidir. Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkıldığında, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.